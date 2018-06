Le steampunk dans la culture geek

Le steampunk est un courant esthétique d’origine littéraire. Il a inspiré des œuvres cinématographiques comme "Le château ambulant" de Hayao Miyazaki, "Wild Wild West" avec Will Smith ou "Avril et le monde truqué" dans l’univers visuel de Jacques Tardi.



Ce courant est inspiré, entre autres, des genres littéraires de Jules Verne et d’Herbert Georges Wells, de "20.000 lieues sous les mers" ou "La machine à explorer dans le temps". C’est un univers uchronique, avec un style vestimentaire hybride, inspiré de la fin du XIXe siècle. L’énergie réside la vapeur, sans qu’apparaisse l’électricité. C’est le punk à vapeur ou le futur à vapeur. Très divers, on retrouve le steampunk à la fois dans la littérature et le cinéma, mais aussi dans la BD, le jeu vidéo et la série télévisée.



Beaucoup de fans de cosplay (contraction des mots costume et play) s’inspirent ou se fondent dans le steampunk. Ils créent ou récupèrent des costumes, les adaptent, et s’équipent d’accessoires reflétant l’univers, selon leur envie. On peut les croiser dans des conventions Geek ou dans des rassemblements de passionnés. Il existe, du reste, en France quelques associations de steampunk où se retrouvent des adeptes de ce monde imaginaire.