L'Italie de Denny chez Epoca

Avec Paris, ma ville préférée est Rome. J’adore me perdre dans ses petites rues, rentrer dans ses églises, nombreuses, et découvrir au détour d’une colonne une statue du Bernin. Flâner Piazza Navona, errer des heures dans la basilique Saint Pierre et toujours rester si profondément émue devant tant de beauté. Mais bon, je m’égare. Je ne suis pas venue ici vous faire un parcours touristique romain. Si je vous parle de Rome, c’est que j’y ai certaines petites habitudes et surtout un incontournable: aller manger des carciofi a la giudia (littéralement les artichauts à la juive) chez Nonna Betta, restaurant installé sur une petite place au cœur de l’ancien ghetto. Croyez-moi, c’est addictif! Vous en mangez un, vous avez envie d’en commander un second, puis un troisième… Pourtant rien de bien compliqué en apparence. Un artichaut très vaguement épluché puis frit. Ce qui le rend croustillant à l’extérieur et fondant à l’intérieur. Tout est en fait dans la cuisson qui se fait en deux temps et dans des bains de friture à des températures différentes avec un long temps de repos entre les deux. Bref, j’adore ça. Et bien voilà, ça y est. J’ai enfin trouvé mes artichauts à la juive à Paris.



Ouvert depuis quelques semaines par le Chef Denny Imbroisi au cœur du quartier des ministères, le restaurant Epoca* est une vraie réussite et promis à un bel avenir. Un accueil sympathique et souriant, une carte judicieuse avec un joli choix sans pour autant être noyé sous les habituels dizaines de plats de pâtes et de pizza. D’ailleurs ici pas de pizza, vous n’êtes pas dans une pizzeria mais dans un véritable bistro italien.



En entrée bien évidement je choisis les artichauts. Contrairement à la version romaine que je connais, ils sont ici servis avec une petite sauce à l’échalote et au persil qui relève délicatement leur goût et sur l’assiette un filet de coulis de cresson. Franchement j’adore! Bon il faut bien avouer c’est un peu gras mais après tout c’est une friture donc on ne s’attendait pas à moins, et puis parfois le gras c’est bon. Et là c’est franchement bon!