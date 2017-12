La fête de Noël: traditions, décorations, recettes, cadeaux

Dans les sociétés occidentales, il existe plusieurs symboles et traditions de Noël, notamment l'Avent, les Messes de Noël, la Crèche, le Père Noël, la Veillée, les cadeaux...



La période liturgique qui englobe les quatre dimanches qui précèdent Noël est appelée l'Avent. Traditionnellement, les chrétiens allument une bougie le premier dimanche, puis une de plus chaque dimanche suivant, symboles de la lumière qui va renaitre le soir de Noël. Ces bougies sont souvent réunies sur un même support, le plus courant ayant une forme de couronne sur laquelle se répartissent les bougies.

De cette période est née la tradition du calendrier de l'Avent: cela consiste, dans une grande planche en carton prédécoupée, à ouvrir des petites fenêtres, une par jour depuis le 1er décembre jusqu'à Noël (24 jours). Chaque fenêtre contient une phrase de l'Évangile (version chrétienne), ou une petite confiserie (version païenne).



La messe de minuit, le 24 décembre au soir, célèbre la Nativité de Jésus. Traditionnellement elle commençait à minuit ; aujourd'hui elle a lieu de plus en plus souvent en début de soirée.

Dans le calendrier liturgique catholique, c'est un cycle de quatre messes qui est prévu pour Noël, les messes de Noël, la messe de minuit est la deuxième.



La Crèche de Noël est une mise en scène de la naissance de Jésus telle qu'elle est présentée dans le Nouveau Testament. La première crèche aurait été réalisée par François d'Assise en 1223 à Greccio, en Italie; il s'agissait alors d'une crèche vivante, c'est-à-dire avec des personnages réels. Depuis le XVIIIe siècle, la tradition de la crèche s'est perpétuée dans tout le monde catholique, et particulièrement en Provence où des personnages nouveaux ont été ajoutés, les santons, qui représentent les métiers traditionnels ou des scènes de la vie quotidienne de la région. Les rois mages Gaspard, Melchior et Balthazar, trois érudits de l'époque de Jésus, sont représentés en route vers cette même étable, mais on ne célèbre leur arrivée qu'à l'Épiphanie.



Le Père Noël est celui par qui les cadeaux arrivent. C'est un personnage d'invention anglo-saxonne du XIXe siècle, on trouve la première mention du "père Noël" en français en 1855. Une de ses premières représentations date de 1868, dessinée par Thomas Nast pour Harper's Weekly. À l'origine le personnage est habillé soit en vert soit en rouge au gré de la fantaisie des illustrateurs. A noter qu'aujourd'hui la tendance "green attitude" écologiste habille de nouveau certains pères Noël en vert...



Pour les chrétiens, les cadeaux font référence aux présents offerts à l'enfant Jésus par les rois mages: l'or, l'encens et la myrrhe. Les cadeaux s'échangent le jour de Noël avec les personnes réunies sous le même toit, et dans les jours qui suivent avec la famille et les amis proches. Ces cadeaux sont emballés dans des papiers aux motifs colorés, rappelant les symboles de la fête. Ils sont ouverts le matin de Noël, ou parfois à la fin de la veillée de Noël.