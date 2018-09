La vie chère à Douala

La plupart des ménages camerounais avaient déjà été exclus du marché de la viande, aujourd’hui, on les prive du poisson frais ou fumé qui est le plus apprécié et dont le coût était abordable jadis. Dans certains marchés réputés moins chers comme à Bepanda ou Madagascar à Douala, les ménagères tournent en rond. Difficile de se décider. Pour manger du poisson frais ou fumé, il faut débourser 500f pour minuscules poissons. Le kg en poissonnerie tourne autour de 1100 CFA pour le maquereau et la morue, 2000 CFA pour les poissons "bar". Les ingrédients d’assaisonnement comme les oignons ou l'ail sautillent comme des balles de tisse. Un temps abordable, le mois suivant il prend de l’aile. Le cageot de tomates oscille entre 10.000 et 13.000 CFA au marché Sandaga, entre avril et août 2018.



Désolation pour les petits ménages dont le poisson préféré a pris du plomb. "A ce rythme, je vais faire la cuisine sans poisson à mes enfants, qu’est-ce qui va remplacer ce bon vieux maquereau dans mes sauces" , s’exprime maussade une dame qui visiblement n’arrive plus à compter l’argent de son porte-monnaie. Elles sont bien nombreuses qui s’écrient devant une poissonnerie ou les étals face à l’enchère des denrées.