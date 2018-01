Le retour du pâté en croûte

Mais pour moi, je dois l’avouer, mon préféré se trouve rive gauche. Avenue de la Bourdonnais, à la croisée de la rue de Grenelle, Arnaud Nicolas s'est installé, au printemps dernier, dans son tout nouveau restaurant-boutique. Arnaud Nicolas est meilleur ouvrier de France charcutier, titre qu’il a obtenu en 2004 alors qu’il n’avait pas encore 25 ans (titre qu’il obtient d’ailleurs la même année que Guillaume Gomez).

Entrez dans cet espace où le chef lui-même vous présentera ses produits, vous expliquera comment il les réalise et avec quelles matières premières. Vous pourrez même probablement goûter quelques bouchées pour peaufiner votre choix.

Et là, vous allez découvrir un pâté en croûte à vous damner. Le grand classique de la maison, le pâté en croûte signature d’Arnaud Nicolas tout volailles et foie gras est juste une vraie tuerie. Je l’ai servi pour mon réveillon de Noël en entrée avec une petite salade de mâche et franchement il a remplacé très avantageusement une tranche de terrine de foie gras. Et puis c’est beaucoup plus original. Sa croûte est encore croustillante (puisque fabriquée quotidiennement sur place), le mélange de différentes viandes (pintade, canard, foie gras, une recette sans porc) est équilibré et procure différentes textures en bouche. Les viandes ne sont pas hachées mais plutôt coupées en morceaux de tailles différentes qui créent comme une mosaïque aux couleurs pastel. Et pas de gelée qui viendrait dénaturer le goût de produits nobles. Vous serez peut-être surpris par la forme de ce pâté en croûte tout en longueur, pas très habituel mais finalement rien que de plus normal pour un produit extraordinaire. Bref, vous l’aurez compris je suis une vraie fan et pour moi, sans hésitation, le meilleur pâté en croûte qui m’ait été donné de goûter.



Et si vous voulez vous faire la totale vous pourrez aussi essayer le pâté en croûte à la caille, pistache et poire confite (légèrement sucré et sans aucun doute très original), la couronne tout cochon (un pâté en croûte réalisé dans un moule à kouglopf avec différentes parties de l’animal dont le jambon, le boudin noir entre autres) ou la recette plus classique du Richelieu (mélange veau et porc). Quelques terrines maison sont aussi à découvrir comme la terrine tout canard (magret, cuisse confite et foie gras) très réussie, une terrine grand-mère ou encore une au lièvre. De toute façon, ici aucune erreur de casting. Tout est délicieux, très bien travaillé avec des produits d’une qualité irréprochable. On ne peut qu’adorer et revenir!



Arnaud Nicolas, 46 avenue de la Bourdonnais 75007 Paris, Tel: 01.45.55.59.59