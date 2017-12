Les boules de Noël: décoration et dégustation

C'est au milieu du XIXe siècle que les boules de Noël font leur apparition. Suite à un été particulièrement sec en France, les récoltes de pommes, fruits traditionnellement utilisés pour la décoration des sapins, sont mauvaises. Il faut donc trouver une alternative afin de pouvoir décorer comme il se doit de le conifère des fêtes.



Finalement, un verrier de Goetzenbruck propose une solution: il décide de créer des pommes en verre. Le célèbre ornement sphérique est né. Commercialisé tout d'abord en France, il sera ensuite exporté vers les pays voisins (Allemagne, Suisse, Belgique...) avant de s'imposer un peu partout dans le monde.



Dans les années 1980, le plastique est de plus en plus utilisé pour la confection des boules de Noël. Moins fragile, ce matériau est aussi moins cher. Aujourd'hui, on utilise également du bois, du polystyrène ou encore du papier mâché pour la confection de ces décorations de Noël.

Peu à peu, les boules prennent de la couleur. Transparentes à l'origine, elle deviennent blanches, dorées, argentées ou rouges. Les couleurs de celles-ci s'accordent aux teintes des guirlandes installées dans le sapin. De plus en plus, le choix de coloris s'étend et les boules deviennent brillantes, pailletées, satinées, ornées de divers motifs ou encore éclairées grâce à des ampoules LED.



Mais depuis quelques années, ce sont les "boules personnalisées" qui attirent de plus en plus les enfants... et leurs parents!

Les boules en plexi divisibles, vendues principalement dans les magasins dédiés aux loisirs créatifs, permettent toutes les fantaisies. Inscriptions et décorations sur la face extérieure de la boule, ajouts de plumes, de bonbons, de perles, de bijoux, de petits jouets à l'intérieur de celles-ci... La confection des boules personnelles offrent de beaux moments de partage, à vivre en famille ou entre amis; elles ne sont plus une simple décoration mais un présent à offrir à ceux qu'on aime.