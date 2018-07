Les embouteillages à Douala

Situé au Sud de Bassa et Makepe Missoké et à l’Est de New Bell avec une altitude de 43 mètres, le carrefour Ndokoti est toujours embouteillé et les causes de ce phénomène sont nettement visuelles. "Quand vous-même vous constatez, vous voyez les gens s'installer très mal, vous voyez comment les motos se garent bizarrement, c’est tout cela qui crée l’embouteillage". Tels sont les propos de Mbebi Bienvenue, âgé d’une soixantaine d’années, moto-taximan. Le carrefour Ndokoti est son point de repère depuis maintenant 10 ans. Les embouteillages se font plus ressentir le matin au environ de 8h-10h au moment où travailleurs, étudiants et élèves vaquent à leurs occupations ; dans la soirée aussi, au environ de 17h-19h c’est pareil: "le moment-là c’est la mort" , continue t-il et la cause selon lui, serait que "Ndokoti, c’est le carrefour principal où tout passe" . Malgré ces embouteillages, aucun cas d’accident n’est encore enregistré au niveau du dit carrefour.



Difficile de quitter d’un point A à un point B, les piétons se font bousculer çà et là par les vendeurs, les passants car la circulation est de plus en plus pénible surtout avec un soleil brûlant. Arrêt sur un comptoir de vente de jolis tissus pagnes, une maman très souriante dans son kaba niango couleur unique verte avec un foulard de même couleur parle d’embouteillage. "Les embouteillages sont réguliers et c’est un avantage pour la vente de mes pagnes car en cas d’embouteillage, les clients sans s’en rendre compte visitent du regard mes pagnes et viennent quelques jours après les acheter" . Et comme conséquence, la maman met à nu le banditisme.



Dans le même secteur, la vente ambulante des médicaments se fait voir. "C’est normal l’embouteillage, Ndokoti c’est le carrefour ou tout passe, c’est l’un des grands marchés de l’Afrique centrale dont ces embouteillages font leur travail et nous le nôtre" , souligne papa médicament (connu sous ce nom) d’une voix plutôt rassurante et comique.



D’aucun n’hésite pas à crier leur ras-le-bol face à ce phénomène d’embouteillage à Ndokoti qui va grandissant. "Vous voulez que je vous dise quoi? Ce phénomène est déjà énervant, personne ne respecte le code de la route, les gens ne sont pas responsables, nous sommes entassés, on dirait des grains de riz dans un sac et c’est tous les jours. Je n’arrive jamais à l’heure à l’école à cause de ces embouteillages et en plus au sortie des classes c’est encore plus difficile avec ce soleil. Si je n’ai pas encore cuit sous ce soleil je ne sais vraiment pas comment. Personne ne peut être pressé au carrefour Ndokoti. Il faut que le gouvernement pense à nous, trouve des voies de contournement, des échangeurs car ça ne va vraiment pas ici" , lance d’une voix colérique Hermine, étudiante.