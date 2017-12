Pain d'épices au miel et aux écorces d'oranges confites

Voici une recette facile à réaliser, qui ravira petits et grands. Une gourmandise aux saveurs de Noël, délicieusement moelleuse, à déguster sans modération !



Ingrédients pour six personnes:

250g de farine

250g de miel

100g de beurre

10 cl de lait chaud

1,5 sachet de levure

50g de cassonade

1 œuf

10g d'épices à pain d'épices (ou bien à réaliser vous-même en broyant finement 2 grammes de chacune des épices suivantes puis en les mélangeant: cannelle, gingembre, clou de girofle, anis vert, noix de muscade)

30g d'écorces d'oranges confites

1 pincée de sel fin



Préparation (15 minutes):

1. Préchauffer le four à 180°C thermostat 6.

2. Faire fondre le lait, le beurre et le miel ensemble sans faire bouillir.

3. Mélanger ensemble les éléments secs: farine, levure, cassonade, épices à pain d’épices, sel. Faire un puits. Ajouter le lait chaud au milieu et mélanger pour obtenir une pâte bien lisse et homogène. Ajouter l’œuf et mélanger à nouveau.

4. Ajouter les écorces d’orange. On peut aussi faire une variante en mettant d’autres fruits secs à la place des écorces d’orange.

5. Mettre la pâte dans un moule à cake graissé.

6. Mettre au four pour 45 minutes.



Votre pain d'épices est prêt, vous pouvez le savourer à l'heure du goûter accompagné d’une boisson chaude ou pourquoi pas en entrée avec du foie gras pour un repas de fête. Bonne dégustation!