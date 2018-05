Taxi-moto en Guinée

Pour assurer leur survie, ces jeunes sont obligés de braver les intempéries et les risques d’attaques à mains armées. A chacun son temps de travail qui lui convient, les motards stationnent et roulent sous un soleil ardent et sous la pluie pendant la saison et à des heures tardives au-delà de minuit en transportant leurs clients même à l’intérieur des quartiers les plus dangereux de Conakry. "Puisqu'il faut vivre...", a dit dans la nuit du vendredi 27 avril 2018 un jeune diplômé sans emploi qui transportait sa cliente à 2 heures du matin vers un coin à Matoto, réputé extrêmement dangereux. Ils sont souvent victimes de braquages et d’assassinats et parfois, en pleine journée dans des zones moins fluides. Deux taxis motards d’une vingtaine d’années dont un étudiant ont été tués par des bandits armés dans la nuit du 24 au 25 mars 2018 à Tobolon dans la commune urbaine de Dubreka.



Combien gagnent-ils par jour? Tout dépend du courage et de l’engagement de la personne. Les jeunes embauchés gagnent 30.000 à 40.000 gnf parce que financièrement incapables de s’acheter une moto qui coûte 7.200.000 gnf. 80.000 à 100.000 gnf pour ceux qui travaillent pour eux-mêmes. Mais tous sont fréquemment victimes de racket par des policiers corrompus, même lorsque tous leurs dossiers administratifs sont au complet et les conditions d’exercice remplies, "les policiers nous fatiguent, ils abusent. Ils nous retirent souvent une partie des miettes qu’on gagne" .



En Guinée, le très difficile accès à l’emploi public contraint les jeunes diplômés à pratiquer le taxi-moto, le taxi-auto ou le commerce. Ne sont organisés périodiquement que des concours de recrutement par département où pour être admis il faut être "recommandé" ou "débourser de l’argent". Dans le privé, les stagiaires se lassent des mois ou des années de stage et finissent par abandonner. Rappelons que le dernier concours de recrutement général à la fonction publique date de 2005, un concours organisé par l’ancien ministre Alpha Ibrahima Keira dont les résultats ont été publiés deux ans plus tard par le Premier ministre Lansana Kouyaté, à l’issu duquel plus de 12.000 jeunes diplômés ont été engagés dans la fonction publique.