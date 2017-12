Un Starbucks à la (dé)mesure de la Chine

Temple du café et de tous les records, il est aussi une vitrine technologique et interactive, développée en partenariat avec le géant de l'internet chinois Alibaba. Les clients ont également la possibilité de vivre des expériences de réalité augmentée, pour suivre, par exemple, les étapes de la transformation de la fève de café… Sans oublier le buzz des réseaux sociaux, pour lequel le client est invité à utiliser des filtres photos spéciaux, pour réaliser et partager images et selfies. Comme dans l’ensemble des 3.000 Starbucks de Chine, les clients pourront bien sûr payer leurs consommations grâce à leur smartphone…Train le plus rapide (Hyperloop), ligne ferroviaire la plus longue (Pékin-Canton), terminal d’aéroport le plus monumental (Daxing), centres commerciaux les plus gigantesques (Shanghai, Pékin), tours les plus hautes (la Shanghai Tower est la deuxième après Dubai… mais pour combien de temps?), jusqu’à l’académie de foot la plus grandiose (la Evergrande football school compte 50 terrains de football et peut accueillir 2.500 enfants)… La Chine est sans conteste le pays de tous les records du monde, et de toutes les excentricités.A Shanghai, architectures futuristes, infrastructures vertigineuses et luxe tapageur font une course intempestive à la démesure depuis le début des années 2000. Une ruée dans laquelle Starbucks constitue un superlatif de plus, mais incarne aussi le symbole du nouveau lifestyle qui s’est emparé d’une certaine Chine, pour laquelle boire du café est désormais un geste chic et tendance.