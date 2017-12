Le plus savoir-faire français à l'honneur en Chine

En rentrant à l'intérieur, on à l'impression d'être dans un musée luxueux du café. Ce nouvel espace - construit sur deux étages aux couleurs dorées et argentées en forme de Coliseum vue d'extérieur - est composé de trois bars en bois sculptés à la main par des artisans chinois. 400 employés y travaillent pour servir 500 clients en moyenne en même temps. Leur bar à café principal, de 27 mètres de long est le plus long du monde et sert de scène où des centaines de baristats confectionnent certains des cafés les plus rares avec six méthodes de brassage: modbar, chamex, presse à café, siphon, espresso et trèfle breveté.



Les clients peuvent regarder et applaudir l'arrivée des grains qui sont confectionnés sous leurs yeux, puis envoyés à travers des tuyaux symphoniques, directement dans les silos à café, avant de pouvoir déguster leur boisson fraîchement préparée. Le bar est ainsi baptisé "Symphony Pipes" en raison du son musical que produit cette opération. Le "long" bar situé à l'étage supérieur propose une sélection de boissons alcoolisés, chaudes ou froides tel que du vin chaud ou de la bière, et le bar "pairing baristas" est celui qui propose une sélection de desserts et collations diverses, avec des pains au chocolat et croissants au goût très français, fournis par la boulangerie artisanale "Princi" acquise par Starbucks le 8 novembre 2017.