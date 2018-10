Vietnam: jamais sans ma famille

Son fils aîné se rend à l’école voisine et ne manque pas d’aider ses grands-parents les soirs et les weekends. Son dernier fils est encore un peu jeune pour participer aux tâches quotidiennes. "Il faut que tout le monde mette la main à la pâte si on veut s’en sortir" , surtout depuis la disparition tragique de son mari il y a deux ans. La brutalité de sa perte à fragiliser l'ensemble de sa famille surtout ses enfants. Ce manque de repère paternel a été comblé par la présence au quotidien de leur grand-père. A 42 ans, Léo se retrouve veuve et travaille désormais à plein temps ce qui résulte à une absence du foyer familial. Elle est consciente de ce lourd sacrifice, mais il est évident que c'est le seul moyen pour elle de subvenir aux besoins de sa famille et d'assurer un avenir à ses enfants. Pour elle, les études sont le seul moyen pour offrir de meilleures perspectives d'avenir à ses enfants. Elle ne souhaite en aucun cas que ses enfants vendent à leur tour des fruits et légumes en ville. Cette volonté la stimule quotidiennement en lui rappelant pourquoi elle est loin des siens.



Léo ne manque pas de nous préciser que sa vie est similaire à de nombreux jeunes adultes, couples au Vietnam et plus largement en Asie, voire dans le monde. Les enfants quittent le logement familial de leur campagne natale pour aller travailler en ville où la rentabilité et le tourisme est plus important.



A travers son témoignage on constate de l’importance des grands-parents dans l'éducation des petits enfants et dans le soutien qu'ils apportent à leur parent. Même si cette coutume est très commune en Asie, elle est également très présente en France, comme nous le montre la vidéo ci-dessous. Par ailleurs, nous avons quand même expliqué à Léo qu'en France il existe des maisons de retraite. Pour elle, un tel acte est bien loin de sa culture et trouve ça inimaginable qu'on puisse "abandonner" ceux qui se sont toujours occupés de nous.