Voir le magnifique dans l'invisible

Xavier Houard, un des membres de l'office pour les insectes et leur environnement (OPIE) nous le précise, le plus grand danger actuel en France pour l'environnement, c'est l'ignorance et la méconnaissance des espèces qui nous entoure. La planète est composée de nombreuses espèces animales, mais 80% sont des insectes, et l'être humain n'y pense pas nécessairement. "La fête de la nature, c'est le rendez-vous qui permet un échange avec des associations qui agissent pour la préservation de la nature qui souffre de la méconnaissance de l'être humain à son égard. L'objectif est de permettre aux visiteurs de se reconnecter avec la nature, de se déconnecter de leur quotidien et reprendre le temps de profiter du printemps pour comprendre la complexité et la beauté de la nature" , explique Xavier. "Les insectes représentent parfaitement le thème de cette année, l'invisible. Ils se cachent sous l'eau, dans les feuille, par soucis de protection contre leur habitats qui sont détruits par l'urbanisation, les constructions, et l'artificialisation des espaces qui sont les première causes de la destruction de la nature. La solution première serait que les gens en reviennent à cet état d'émerveillement, que les enfants et les adultes comprennent que la nature est quelque chose qu'il faut respecter, que c'est une source d'inspiration, mais surtout de toute vie" .



La France dispose de 180 kilomètres cubes de ressources renouvelables en eau avec 73% utilisée à des fins industrielles et 12% à l'agriculture. En 1994, 20% des forêts de la France ont été endommagés à cause des pluies acides et d'autres contaminants. La pollution atmosphérique est donc un problème environnemental important en France, qui avait le onzième plus haut niveau d'émissions de dioxyde de carbone de l'industrie en 1992, totalisant 362 millions de tonnes. Depuis la découverte de ces chiffres alarmants, de nombreuses stratégies et actions ont été élaborées à l'échelle nationale et Internationale afin d'amener un progrès et un changement dans la dégradation montante de la biosphère.