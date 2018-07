3e édition de l’IT Forum du Togo

Ce forum a permis aux participants - venus non seulement des entreprises, de l’administration publique, mais également des étudiants - de s’interroger sur l’état de l’art au Togo à un moment où ce pays est passé à la vitesse supérieure avec la mise en place de projets ambitieux tels que l’ouverture du marché à de nouveaux FAI, l’extension des licences des opérateurs mobiles à la 4G, l’e-gouv, Wifi Campus, le projet SOFIE ou le projet Environnement numérique de travail (ENT).



Comme à l’accoutumée, le forum a été parrainé et présidé par la ministre des Postes et de l’Économie Numérique du Togo, Cina Lawson, qui après son allocution d’ouverture a déclaré à la presse: "L’intérêt pour le Togo d’abriter le 3e IT Forum, c’est de réunir des experts sur une thématique qui semble importante. Il faut savoir que plusieurs textes sont en préparation, à savoir la loi sur la cybersécurité; la loi sur la protection des données à caractère personnelle et il est important d’avoir l’avis et les recommandations d’experts sur cette thématique. Au fur et à mesure que les populations vont avoir accès à internet haut débit, le risque de cybercriminalité va augmenter. Donc le moment est favorable pour se poser les questions qui sont importantes. Comment en tant que togolais et gouvernement pouvons-nous faire assurer la protection des citoyens notamment dans la cybersphère. Il est attendu de ces assises que les experts fassent des propositions au gouvernement, notamment dans le cadre de l’élaboration des textes sur la cybersécurité, et la protection des données" .

Mohamadou Diallo, directeur général de Cio mag précise: "Nous avons choisi d’organiser ce forum pour participer au travail de sensibilisation et de formation des gens sur le cybersécurité et les menaces que ça peut représenter" .



Les principaux sujets débattus ont été, pour les entreprises et administrations: comment mettre en place une vraie stratégie proactive de cyberattaque; vos données sont-elles bien protégées; pour les CERT, RSSI, tiers de confiance: comment promouvoir une approche de fertilisation croisée sur les bonnes pratiques; généralisation du haut débit et vulnérabilité des entreprises/particuliers: comment y faire face; comment former les experts d’aujourd’hui et de demain, comment les maintenir?



Plus d’une centaine de participants ont pris part à l’événement et ont pu apporter leurs contributions pour la création et la promotion d’un environnement numérique de confiance au Togo.