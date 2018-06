Comment notre cerveau réagit-il face à une œuvre d'art?

Qu’arrive-t-il à notre cerveau lorsque nous observons une œuvre d’art? Comment et pourquoi l'art stimule-t-il notre esprit? Comment une œuvre exacerbe-t-elle certains sentiments et diverses émotions? Que peut révéler une œuvre sur la nature humaine… et sur la nature du cerveau humain?



Nombre de questions passionnantes, auxquelles la Dr Eveline Goodman a apporté des réponses simples, trouvant leur explication dans la composition anatomique même du cerveau. En effet, celui-ci se divise en deux hémisphères, opposés mais complémentaires, qui dialoguent en permanence, à l’image du Yin et du Yang.



L’hémisphère gauche, siège de la raison et de la logique, est la part réaliste et précise de nos actions et décisions, quand l’hémisphère droit représente la part intuitive et créative de l’être, siège des émotions et de l’impulsivité. Ainsi, lorsque nous observons une œuvre d’art, c’est l’hémisphère droit qui s’active et submerge le gauche: l’ensemble de notre être est alors dominé par une sorte de vague incontrôlable…



La scientifique a expliqué à l’occasion d’une conférence à la galerie Art+ Shanghai: " Comme un langage universel, l'art éveille les émotions. Le mot "émotion" tire lui-même son étymologie du "mouvement": ainsi l'art nous émeut au sens figuré et littéral... Quand nous ressentons des émotions, des milliards de transmissions neuronales dans notre cerveau produisent de l'énergie. Nos cellules réagissent à cette énergie et nous éprouvons une sensation, d'une émotion à un battement de cœur ou à des mains moites. L'étude de l'art en tant que stimulateur cognitif peut nous aider à identifier et à comprendre certaines des fonctions complexes de notre cerveau" .



Certains participants ont pu vérifier les théories développées par la Dr Goodman, et tester un casque, permettant de capter les ondes émises par leur cerveau lors de l’observation d’une peinture, et d’examiner leurs variations sur l’ordinateur relié… Une expérience unique et surprenante.