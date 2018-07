Contre le monopole des GAFAM, le logiciel libre

La plupart des logiciels que nous utilisons au quotidien (Microsoft Word, Windows, Google Chrome) sont des logiciels propriétaires: leur code est tenu secret, il est interdit de les partager et on ne peut pas les modifier.



Par opposition, un logiciel libre offre plusieurs libertés: la liberté d'utiliser le logiciel quelque soit l'usage, la liberté d'avoir accès au code du programme et de le modifier pour l'adapter à ses besoins, la liberté de redistribuer des copies (donc de le partager), la liberté de modifier le programme pour l'améliorer et de diffuser le nouveau logiciel au public.



"Par ces libertés, les logiciels permettent aux utilisateurs d’avoir confiance en leurs outils et d’en avoir une maîtrise. Sans ces libertés, on ne connait pas les rouages de la machine" . Étienne Gonnu est membre d'April, une association qui vise à promouvoir le logiciel libre. Pour lui, l'enjeu est politique: "On lutte contre la centralisation des pouvoirs" .