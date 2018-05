Interview: La mode végane en été

Nous interrogeons Elyse Lawton, professeur de yoga et athlète professionnelle qui a adopté le style de vie végan depuis quelques mois et qui nous fait part de son expérience.



Pourquoi et comment votre alimentation influence votre travail?

J'ai 29 ans, je suis patineuse professionnelle et professeur de yoga. Récemment, je suis tombée amoureuse du régime végan et du style de vie que cela m'a amené. J'ai trouvé que mon patinage devenait beaucoup plus agréable en raison de ma perte de poids dû au régime végan. Se sentir léger et plein d'énergie pendant que vous patinez vous donne l'impression de voler. Je suis passé d'une "vieille voiture rouillée" inefficace à une toute nouvelle voiture de sport écologique. Je pense que mon nouveau régime alimentaire et mon style de vie me donneront plus de longévité dans ma carrière de patineuse.



Quand avez-vous choisi d'être végétalienne et comment le processus a-t-il été mis en place?

Je suis passée d'un régime traditionnel composé de la consommation de viande et de produits animaux à un régime végétarien en septembre 2017. Puis, à un strict régime végan comme une résolution de nouvel an en 2018 avec mon ami. J'ai donc eu une transition de quatre mois d'un régime occidental conventionnel à végan. Après avoir été végétarienne pendant 2 semaines, je suis devenu végan et je n'y retournerai jamais. Passer de végétarien à végétalien était instantané et je mis suis investis à 100%. Je pense que cela a rendu la transition beaucoup plus facile pour moi au lieu de ralentir et de me relâcher. Je voulais un jour précis pour devenir végan, et c'est ce que j'ai obtenu. Le 13 janvier 2018 était le jour où j'ai abandonné tous les produits animaux.



Pourquoi avez-vous pris cette décision, avez-vous un combat politique particulier derrière la raison de style de vie?

À l'origine je suis devenue végane pour ma santé, notamment pour éviter les cancers liés à la consommation de protéines animales. Très vite après j'ai pensé aux animaux, puis à la planète. Le futur à mes yeux est d'adopter ce régime végan, car sinon, l'écosystème et notre humanité est condamnée. L'injustice ne peut pas vivre pour toujours. Je continuerai à défendre les sans-voix, les animaux, à faire du bénévolat pour les refuges et à inspirer les gens avec de la bonne nourriture végane chaque fois que je le pourrai. En tant qu'êtres humains, nous avons une voix et nous avons le choix, mais pas les animaux.



Comment ce mode de vie t'aide et change ta vie physiquement et psychologiquement?

Physiquement je me sens plus léger, avec plus d'énergie et une plus grande perspective sur la vie. Pour une raison quelconque, je me sens aussi plus heureuse. Certaines théories démontrent que lorsque vous arrêtez la consommation de produits animaux, vous éliminez cette mauvaise énergie qui entre dans votre corps. Les animaux "destinés à la consommation" ont tellement peur de la douleur et de la souffrance avant qu'ils ne finissent dans nos assiettes. Certaines personnes croient que la viande a une mauvaise énergie et je commence à penser que cette théorie est véridique. C'est tellement gratifiant de savoir que personne n'a dû mourir pour que je prenne mes repas, et je me sens plus saine en prime.



Pourriez-vous nous présenter un de vos repas quotidiens et comment vous l'avez fait pour vous assurer de ne rien manquer en termes de nutriments?

Honnêtement, je pense rarement au côté nutritionnel des choses. Maintenant que mes repas ne sont pas composés de la viande, des produits laitiers ou des œufs, ce n'est pas un problème de s'assurer que je reçoive tout ce dont j'ai besoin au cours d'un repas. Je mange beaucoup de fruits, de légumes, de haricots, de noix et de graines. Tout ce dont vous avez besoin pour que votre corps s'épanouisse. Je prends cependant une multi-vitamine avec du B12 car il m'en manque dans ce régime. Les plantes ont des protéines, les cochons, les vaches et les poulets mangent les plantes pour obtenir leurs protéines, de sorte que nous pouvons aussi obtenir les nôtres des plantes. Mon repas végan préféré à faire est la tarte Shepard (une tarte canadienne). Il y a des lentilles, des haricots, des légumes colorés, des pommes de terre, c'est chargé de fibres, de protéines et de nutriments. En outre, c'est délicieux!



Que recommandez-vous pour ceux qui ont peur d'essayer ce régime?

Le régime végan est très stigmatisé et je comprends qu'il soit difficile de se lancer. J'ai trouvé facile de continuer mon régime végétalien parce que j'ai fait des recherches sur le véganisme et sur la nutrition à base de plantes.