L’achat aux enchères d’un mammouth

Le mammouth (Mammuthus primigenius) est une espèce éteinte, faisant partie de la famille des éléphantidés. Son plus proche parent est l’éléphant d’Asie. Néanmoins le mammouth laineux mâle et adulte pouvait mesurer jusqu'à 3m40 et pouvait peser jusqu'à 6 tonnes.



Le squelette de ce mammouth pesant une demi-tonne est extraordinairement bien conservé à près de quatre vingt pour cent. Évalué à 430.000€, il repartira tout de même pour l’Alsace avec 27,51% de plus. Le pourcentage de cette somme, soit 118.293€ est ajouté pour rétribuer la maison de vente. Le PDG de la société Soprema, Pierre-Étienne Bindschedler est 94e du classement des plus grandes fortunes de France, sa richesse a été estimée à 700 millions d’euros en 2016.



Le mammouth sera exposé dans le hall d’entrée de sa société pour avoir le logo "Soprema" en grandeur nature.