"La culture n'est jamais qu'un type de comportement animal"

"Il y a l'angle des philosophes et des spécialistes des sciences humaines et sociales, pour qui le terme de culture est profondément rattaché à l'Homme. La culture est ce qui distingue l'Homme de l'animal. C'est une façon de définir la culture très restreinte. Et il y a la vision des biologistes, pour qui il n'y a pas de discontinuité majeure entre l'Homme et l'animal. Tout ce qu'on prête à l'Homme, on peut éventuellement le rechercher chez les animaux. On peut chercher l'existence d'une culture comme on a cherché l'existence d'une pensée, du langage, de l'intelligence, etc" .



En éthologie (la science d'étude des animaux) la culture représente "un comportement que l'on voit dans un groupe d'animaux qui n'existe pas dans un autre groupe au sein d'une même espèce" . Autrement dit, des pratiques qui ne sont ni génétiques, ni propre à une espèce, mais qui sont transmises socialement dans un groupe.