Le ramadan et la culture

Cette période est pénible pour le monde de la culture. Ceux qui en dépendent et tirent leurs économies en organisant des spectacles. Pendant le ramadan, "on ne chante pas, on ne danse pas, on n’écoute pas la musique" , témoigne Moussa Kémoko Bah, agent de communication événementiel et manager d’artistes. En Guinée, pays laïque, majoritairement musulman, tous les centres de loisirs ou complexes événementiels sont fermés pendant ce mois saint. Même chez bon nombre de chrétiens gérants de bars qui se soumettent à la volonté des autorités, pour accompagner les musulmans dans l’abstinence totale. Les affaires sont alors en stand-by, "pendant ce mois, on est confronté à des dépenses fixes comme le loyer, les factures d’eau et d’électricité, les salaires du personnel,... Alors qu’il n’y a pas d’entrées" , témoigne Malick NDour, gérant de Hile level, night-club.



Par ailleurs, le ramadan permet de se "reposer un peu parce qu’on fait un taf (travail) de nuit" , ajoute-t-il. Pour le monde culturel, le ramadan est aussi une période de visualisation et de préparation, pendant laquelle, artistes et prometteurs culturel "s’inspirent pour les projets en aval" , selon Moussa Kémoko Bah. Dans plusieurs complexes culturels, l’heure est à l’amélioration du décor ou à l’élargissement du milieu, "on doit faire certains aménagement pour donner plus de confort aux clients" . Le lendemain de la fête est un jour beaucoup plus propice pour les acteurs de la culture. Plusieurs événements y compris les dédicaces d’albums sont alors projetés pour ce jour. A l’instar du célèbre artiste pastoral Pathé Moloko dont l’album sort le lendemain de la fête au belvédère.