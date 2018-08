Le voyage du cacao malgache

A Madagascar, la culture de cacao se concentre essentiellement au Nord-Ouest, plus particulièrement autour de la vallée du Sambirano près d’Ambanja. 95% du cacao malgache proviennent de cette région où trois variétés mondialement demandées sont cultivées: le "forestero", le "criollo" et le "trinitario". Ce dernier est un hybride issu du croisement entre les deux premières variétés. Il faut préciser que Madagascar est le seul pays africain à être reconnu par l’ICCO (International Cocoa Organization) comme producteur de cacao fin à 100%. Ce qui classe la Grande Ile, toujours selon l’ICCO, parmi les huit pays producteurs mondiaux, qui ont réussi à asseoir leur réputation, en tant que fournisseurs de "chocolat d’origine unique". Les principaux pays importateurs du cacao malgache sont les Pays-Bas, la France, l’Allemagne, la Turquie et l’Espagne.



Le cacao malgache est particulièrement apprécié par les chocolateries européennes, entre autres Valrhona, une chocolaterie française, qui s’approvisionne presque exclusivement à partir de la plantation Millot, sur un espace d’environ 1200 hectares de cacaoyers, dans le nord-ouest de la Grande Ile. Depuis 1922 jusqu’à ce jour, cette chocolaterie fournit un chocolat d’exception. Elle a baptisé ses créations chocolatières en s’inspirant de noms exotiques malgaches comme "manjari", "ampamakia", tous contenant 64% de cacao, et "tanarive" avec 33% de cacao lacté au goût caramel. En somme, la chocolaterie entend innover et, pour ce faire, cherche les meilleurs arômes. Elle s’évertue à asseoir un relationnel bien établie directement avec les planteurs et les producteurs, afin d’être en mesure de proposer une panoplie de saveurs aux consommateurs.