Les enjeux de la data informatique

Aujourd’hui nous interviewons Thomas, qui travaille pour la TCI Agency une agence de marketing digital pour mieux comprendre les enjeux, que rencontrent ces designers, ainsi que ceux de la protection des données.



Que signifie le mot data?

C'est un mot aujourd’hui très à la mode, compte tenu de la nouvelle ère connectée que nous sommes en train de vivre. Pour moi il s’agit au sens premier l’ensemble des données qui circulent par les réseaux (téléphoniques, mais surtout informatiques aujourd’hui).



Quels enjeux représentent la protection des données informatiques en France et à l'international?

Aujourd’hui, les données data constituent en effet de grands enjeux pour notre société, et pas qu’en France, le monde entier en est concerné, si bien qu’on parle désormais de big data. Ces milliards de données qui circulent chaque jours dans le monde constituent de très grands enjeux, et les différents PDG des réseaux sociaux (ou en tout cas ceux qui mènent la cadence sur l’Internet) l’ont bien compris: on sait aujourd’hui que nos données forment une mine d’or infinie à certaines plateformes. Pour prendre le célèbre exemple de Facebook, il faut toujours avoir à l’esprit que nos données sont les ressources nécessaires à Facebook pour générer des milliards et des milliards, c’est à partir de nos données que tout leur système fonctionne. Et cela ne vaut pas seulement pour Facebook mais pour un tas d’autres plateformes (comme le "monstre" Google par exemple). Et tout cela soulève bien évidemment de nombreuses questions en terme de protection des données (en témoigne le dernier scandale du "Facebook Gate", où l’on a pu voir à quel point notre vie privée n’a aujourd’hui plus aucun sens dans la course au profit de ces multinationales). C’est plutôt inquiétant car jusqu’alors nos données étaient utilisées dans un but commercial (basé sur tout un système publicitaire), mais on voit désormais que celles-ci commencent à être utilisées à des fins moins acceptables comme la manipulation de masse sur les sujets politiques (car c’est ce dont il fût question lors du dernier scandale de Marc Zuckerberg). Alors je pense qu’il serait temps au niveau de l’exécutif de commencer à se bouger, et de voir ce qu’il se passe sur ce monde à part entière que constitue l’Internet (où les grands groupes sont devenus maîtres du jeu), et surtout de voir comment la sécurité des données des citoyens français peut être protégée…!



Quels sont les difficultés que peuvent rencontrer les designers data?

Il est vrai que nous assistons aujourd’hui à une véritable digitalisation de la société, et celle-ci en la transformant en profondeur soulève de nombreux enjeux. Voyons aujourd’hui tout ce que l’Internet a bousculé dans l’équilibre économique et dans les fondements sociétaux. Prenons l’exemple de l’agence pour laquelle je travaille car au-delà du fait que je suis en train de designer leur site et de le sécurisé au niveau SSL, je suis également en train de me former en tant qu’agent chez eux. En effet, il y a aujourd’hui sur les réseaux sociaux une économie nouvelle, basée sur "l’influence". En fait le rôle de l’agence est de mettre en lien les entreprises, et les influenceurs. Ces-derniers, par leur capacité d’influence sur le réseau, deviennent de véritables facteurs de publicité aux yeux des entreprises, et il y a tout un gagne-pain là-dedans. Alors notre but est non-seulement de mettre en lien ces deux entités, mais aussi d’aider les influenceurs à agrandir leur communauté et ainsi leur capacité d’influence, mais aussi de l’autre côté d’aider les entreprise à gagner en efficacité, et ainsi par le biais des réseaux sociaux d’augmenter leur chiffre d’affaire. Dans les deux cas, la data intervient, et est utilisée de la manière la plus respectable afin d’aider nos utilisateurs à réussir dans ce nouveau monde connecté.