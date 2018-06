Les jeunes pousses numériques fleurissent loin des grandes villes

"L’esprit de la Nurserie numérique, c’est de fixer des talents sur notre territoire en mettant gratuitement à leur disposition un lieu éclairé, chauffé, une connexion Internet et en leur fournissant des conseils pour leur croissance" , confie Christian Guillemot, adjoint au maire chargé du développement économique et du numérique à Malestroit et fondateur de la Nurserie numérique. "Cette structure permet d’attirer des jeunes et de préparer l’avenir de la ville" , précise Alanne Orjoux, qui est aussi la marraine de la Nurserie.



Différence notable avec les incubateurs situés dans les grandes villes, les porteurs de projets sont hébergés gratuitement après avoir convaincu les responsables de la Nurserie numérique de la pertinence de leurs travaux. "Les porteurs de projets ne trouvent pas autant d’aides dans des villes plus grandes qu’ils n’en bénéficient ici" , ajoute Christian Guillemot, par ailleurs cofondateur et codirigeant d’Ubisoft. "Ce n’est pas un investissement majeur pour la municipalité, mais c’est un accueil suffisant pour que les talents se disent que les conditions sont réunies pour créer près de chez eux" .



Une vision entièrement partagée par l’équipe de Scorpion Vidéo Production. "Nous tenions particulièrement à rester dans le secteur" , indique Maogan Conan, fondateur et gérant de la jeune pousse. "C’est aussi une façon d’éviter la centralisation de l’audiovisuel dans les grandes villes. On nous dit qu’il est impossible de réussir ailleurs qu’à Paris, alors nous tentons de prouver tout le contraire" , confie Mélisa Launay de Scorpion Vidéo Production, l’animatrice de l’émission lors de l’inauguration.