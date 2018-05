Les secrets du pain français

Il y a plusieurs raisons pour lesquels le pain français possède un tel rayonnement, et particulièrement aux États-Unis où les Américains gardent bien souvent l'image du Français, baguette de pain sous le coude accompagné d'un panier de vins et de fromages. La première, c'est la loi de 1993 sur le pain français, ou "le décret sur le pain", qui décrit comment le pain devrait être produit et vendu en France. Pour être appelée "boulangerie", une boulangerie doit faire son propre pain frais sur place, aucune pâte pré-faite n'est autorisée.



Une baguette doit peser 250-300g, mesurer 55-65 cm de long, et tout pain étiqueté "tradition française" doit être produit selon une recette très spécifique. Plus important encore, le pain français ne peut contenir que de la farine, du sel, de la levure et de l'eau, sans conservateurs ni additifs autorisés. Tandis que les boulangers d'ailleurs, peuvent utiliser des additifs chimiques pour oxyder la pâte et accélérer le processus de fermentation, les boulangers français fermentent la pâte naturellement, le processus qui est plus long donne une meilleure structure, texture et saveur.



La seconde, la farine. Il y a beaucoup de conditions qui affectent la saveur de la farine et donc le pain qui en est fait: le type de blé à partir duquel la farine est fabriquée, le climat dans lequel elle est cultivée, les conditions du sol, le type de levure de microbes dans l'eau. Tout cela varie d'un endroit à l'autre, ce qui donne des différences dans le produit final. La plus grande différence entre les farines réside dans leur teneur en protéines et en cendres, la teneur résiduelle en minéraux qui reste dans la farine après le broyage. La farine française tend à contenir moins de cendres que la farine américaine. En France, les farines sont classées selon leur teneur en cendres (T). Les baguettes utilisent souvent le T55 ou le T65, les pâtisseries utilisent le T45 et le T150 comme le blé entier. On pense qu'il est possible d'acheter de la farine avec une teneur en cendres équivalente aux États-Unis, mais les États-Unis et la France mesurent la teneur en cendres (et en protéines) différemment: en France , il est mesuré en matière sèche, et aux États-Unis, avec moins de 14% d'humidité. Ainsi, une teneur en cendres de 55% en France est plus proche de 46% aux États-Unis. Enfin, la culture du pain en France est si forte qu'on ne peut pas dissocier sa qualité et son histoire.