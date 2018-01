Mathieu Gallet à quitte ou double

Lundi 29 janvier 2018 à 11h00, le PDG des antennes de Radio France, Mathieu Gallet, s’est rendu au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) pour y être auditionné. En cause, sa récente condamnation survenue le 15 janvier 2018 pour une affaire de favoritisme lorsqu’il était à la tête de l’INA. Ce dernier a écopé d’une peine d’un an de prison et d’une amende de 20.000 euros. Se pose alors la question de sa légitimité au poste de PDG des antennes de Radio France. Si l’intéressé a refusé de démissionner, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a jugé "inacceptable" son maintien.

La décision finale reviendra aux sept sages du Conseil supérieur de l’audiovisuel qui avaient jusqu’a aujourd’hui mercredi 31 janvier 2018 pour prendre leur décision.



Élu pour un mandat de cinq ans, Mathieu Gallet, déjà chahuté peu après son arrivée pour des travaux faramineux effectués dans son bureau, pourrait quitter son poste de directeur de la maison ronde, initialement prévu jusqu'en mai 2019.



Du côté des employés, les avis sont partagés: "L’ambiance à Radio France est tendue. On ne sait pas trop comment se comporter. Bien sûr nous condamnons l’attitude de notre président, mais est-ce une bonne idée d’en changer alors qu’une réforme de ce service public doit avoir lieu?" , confie une jeune journaliste en CDD. Le dénouement de cette nouvelle affaire judiciaire aura probablement des conséquences sur la vie au sein de l'organisation.