Menus spécial Noël: Desserts et douceurs

La recette, et notamment les proportions de sucre et d'amandes moulues, est aujourd'hui très variable en fonction du lieu de production. Le massepain est parfois utilisé dans la confection de gâteaux traditionnels, comme le Christstollen, gâteau de Noël allemand aux fruits confits.



La pâte de massepain



Pour préparer le massepain à la maison, il faut:

250 g d'amandes en poudre

200 g de sucre glace

1 blanc d'œuf

1 cuillère à soupe de liqueur d'orange

sucre vanillé



Préparer la veille la pâte. Battre le blanc d'œuf et le mélanger avec les amandes, le sucre glace et la liqueur, dans laquelle vous pouvez ajouter du colorant alimentaire si vous souhaitez réaliser des formes colorées.

Envelopper la pâte dans du film alimentaire et la laisser reposer au frais.

Quelques minutes avant de servir ou de s'en servir pour confectionner les fruits déguisés, sortir la pâte du frigo, elle sera plus malléable.



Fruits déguisés



250 g de massepain (la pâte est décrite ci-dessus)

colorants alimentaires rouge, jaune et vert



Diviser le massepain en trois parties et ajouter quelques gouttes d'un colorant différent dans chacune d'elles.

Former des fruits selon vos préférences.

Présenter les fruits dans un corbeille tapissé de papier alimentaire décoratif.