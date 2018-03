Pas d'hymne pour le rappeur Damso

Après avoir laissé Stromae composer la chanson étendard des Diables Rouges pour la coupe du monde 2014, la Fédération belge de football avait choisi de déléguer cette mission au rappeur Damso pour l'échéance 2018. Fort de ce statut de figure montante du hip-hop, et multiple disques d'or et de platine entre la Belgique et la France, ce choix confirmait le vœux de la FBF de confier l'hymne de la compétition à des chanteurs non issus de la variété.



L'annonce de ce choix aura été encensée par les joueurs et les cadres de l'équipe de football nationale belge, voyant en Damso, originaire du Congo, un symbole fort de cette génération de sportif belge vivant leur période "Black, Blanc, Beurs" à eux. La population belge ne l'a pas vécu de la même manière, voyant dans le rappeur un exemple de ce que le rap peut proposer de pire, entre insultes gratuites et misogynie.



Damso aura donc été victime de l'opinion globale, refusant qu'il se charge de l'hymne belge. La FBF a annoncé vendredi 9 mars sa marche arrière, refusant à présent que le jeune Belge interprète sa chanson " Humain" qu'il venait de terminer quelques jours auparavant.



Déçu de cette décision, Damso a posté le jour même sur son compte twitter un extrait de feu l'hymne, un morceau sans insultes, ni paroles sexistes.