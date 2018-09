Positif pour la rentrée

En effet, quand vous vous sentez déprimé parce que vous venez de réaliser que l'été est fini et qu'il n'y aura plus de soleil, que vous ne pourrez plus dormir sous les étoiles, sentir la chaleur du soleil sur votre visage, voir les pluies d'été, porter des vêtements d'été légers et ce, pendant un an, et surtout que vous devez retourner à l'école ou à votre travail, le sentiment de déprime et de morosité apparait. Rentrer chez soi après avoir voyagé peut être plus difficile que ce que les gens pensent, surtout si vous êtes parti depuis plus de deux semaines. La dépression après les vacances peut être encore plus accrue que ce que l'on pourrait croire. On l'appelle le trouble affectif saisonnier, ou TAS, qui affecte environ 6% de la population française. Le TAS provoque généralement une dépression à mesure que les jours se raccourcissent et se refroidissent.