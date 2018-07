Rétro fête pour les passionnés de Renault

C’est donc en toute logique que le Musée Maurice Dufresne organisera, le 16 septembre 2018, la 3e Rétro fête qui réunira les plus importants clubs Alpine et Renault anciennes de France, sans oublier un concours d’élégance Alpine, une bourse d’échanges et beaucoup d’autres activités que nous vous ferons découvrir prochainement. La manifestation se déroulera sous le parrainage de Jean Ragnotti et de Nelson Panciatici qui seront à la disposition des participants. En effet, après une première année de collaboration fructueuse, le Musée Maurice Dufresne a reconduit Nelson dans son rôle d’ambassadeur afin de relier à nouveau leur passion commune de l’automobile et de la mécanique que le fondateur du musée, Maurice Dufresne, a su sauvegarder au fil des années, constituant ainsi un véritable patrimoine historique. "J’avais été surpris lors de ma première visite du musée par la diversité et la valeur historique des différents objets, véritable témoignage de notre histoire et passerelle entre les générations passées et présentes. C’est une grande fierté d’avoir été reconduit dans mon rôle d’ambassadeur du Musée Maurice Dufresne et de porter ses couleurs sur mon casque dans le Championnat d’Europe d’endurance et aux États-Unis en IMSA" , a confié Nelson Panciatici. Maël Boissoneau précise: "Nous sommes très heureux de renouveler ce partenariat avec Nelson. Il nous semble faire partie de nos missions en tant que musée, de créer des liens entre férus de rétro-mécanique, passionnés de l’innovation du sport automobile et admirateurs de cette jeune génération de pilote. Le musée à encore des secrets à dévoiler, dont de nombreux dans le domaine automobile. Il est donc très intéressant de s’allier à des évènements de ce secteur."



Le musée dispose d'une trentaine de livres d'or remplis d'éloges de visiteurs du monde entier, signe fort de l’intérêt que lui porte le public venu par milliers chaque année depuis sa création en 1992. C’est aussi des récompenses comme par exemple la "médaille d’or de la société d'encouragement au progrès".