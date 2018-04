Tara, le voilier scientifique (1/2)

En mer depuis 2003, la goélette Tara étudie l’impact des changements climatiques sur les océans, son objectif principal.

Elle est aujourd’hui internationalement reconnue pour avoir mené d’importantes expéditions en Antarctique, en Arctique sur la banquise ("Tara Arctic" 2006-2008) ou en haute-mer afin d’étudier pour la première fois le plancton à l’échelle planétaire ("Tara Océans" 2009-2013), ou encore l’impact de la pollution par le plastique ("Tara Méditerranée" 2014).



Cette renommée tient plus précisément aux résultats déterminants que la goélette a permis de récolter, ainsi qu’aux publications majeures dans lesquelles ils ont été publiés, notamment dans Science et Nature. Mais Tara s’est aussi donné pour mission de sensibiliser jeunes générations et grand public à ses découvertes et aux enjeux de celles-ci, grâce à ses nombreuses escales, durant lesquelles son équipage accueille un grand nombre de visiteurs: avec au programme visite détaillée du bateau, présentation des équipes, du journal de bord, des missions, etc. Car Tara n’est pas un simple observatoire scientifique: elle embarque aussi à bord des artistes de tous horizons, qui retranscrivent à leur manière, les expéditions vécues et leur expérience à bord. Des équipes de marins, des scientifiques, des journalistes et des artistes s'y côtoient et partagent alors une même expérience…