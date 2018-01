Une montgolfière novatrice

Sous la verrière du Grimaldi Forum, des nacelles anciennes et modernes ainsi que des brûleurs sont en présentation et peuvent être expliqués au grand public par des membres du club.



Quelques chanceux peuvent même avoir le privilège de monter à quelques mètres d'altitude sur l'esplanade et avoir ainsi un avant-goût d'aventure dans ce ballon écologique, novateur et respectueux de l’environnement dont les valeurs sont partagées par la Principauté de Monaco et la marque de champagne haut de gamme Jeeper qui sponsorise ce prototype.



Ci-dessous en podcast audio: l'interview d'Alain Cruteanschii au microphone d'Amaury van Hoorebeke