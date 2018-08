Tour des yoles 2018 de la Martinique

C’est l’évènement sportif de la Martinique, unique au monde. Cette année, le départ a été donc donné à Schoelcher pour une arrivée prévue à Fort-de-France. 16 yoles sont en lice.

La yole est l’un des piliers du patrimoine de la Martinique. Cette embarcation doit son nom du terme venu du norvégien "jol" (canot) attesté en français dès 1713 qui désigne une embarcation étroite, effilée, légère et très rapide, de faible tirant d’eau, généralement mue par plusieurs rameurs et surtout utilisée dans les compétitions.



Georges Brival imaginait dans les années '60, une course ou plusieurs yoles feraient le tojavascript:void(0)ur de l’île. Le tour de la Martinique des yoles rondes pris naissance ainsi. Depuis 1972, la société martiniquaise de Yoles de la Martinique assure sa promotion. Aujourd’hui, c’est l’évènement populaire de la Martinique qui réunit des milliers de personnes, seniors, enfants….

Toute l’économie martiniquaise est au point mort, moins d’embouteillage. Les fanions, les maillots sont de sortie. C’est la liesse avec les plages bondées de supporters revêtus de leurs maillots.

Même si cette année, à cause des sargasses, les yoles ne feront pas le tour de l’île, le temps d’une semaine, après la victoire de l’équipe de France, un vent de légèreté plane en Martinique.