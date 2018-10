Saoul comme un pigeon néo-zélandais

Depuis 2005, on élit en Nouvelle-Zélande l’oiseau de l’année. C’est l’organisation Bird Royal Forest and Bird Protection Society of New Zealand fondée en 1923 qui a lancé ce concours. Afin de faire connaître l’oiseau élu auprès de la population et de le protéger s’il en est besoin.