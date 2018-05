Songkran, ou être sérieux en s'amusant

La Thaïlande est un pays fascinant et multiforme culturellement conformément à son mode de vie, à l'environnement et aux paysages géographiques. Les Thaïlandais ont la chance d'avoir des coutumes et des traditions nombreuses et atypiques à célébrer chaque mois. En avril, la fête la plus importante de l'année est celle du nouvel an Songkran, connu comme le nouvel an thaï traditionnel. Il est célébré à Bangkok et dans plusieurs régions de la Thaïlande, ainsi que dans le sud de la Chine, le Myanmar, le Laos et le Cambodge. Le mot est dérivé du sanskrit et signifie "un pas en avant". Le premier jour de Songkran a lieu quand le soleil se déplace à partir du signe zodiacal du poisson vers le bélier, et qui marque le jour de l'an selon le calendrier solaire des brahmanes. C'est donc une fête qui repose sur des valeurs tel que la bonne volonté, l'amour, la compassion et la reconnaissance.