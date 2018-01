Un pas vers la légalisation du cannabis en France

Les règles ont changé: si les forces de l'ordre surprennent un citoyen en train de fumer de la marijuana, deux choix sont désormais possibles. Soit ce dernier écopera d'une amende et pourra repartir, soit l'affaire se traduira en plus devant la justice, s'il s'agit d'un trafiquant ou d'un récidiviste.



Quel sera le prix à payer? Dans le premier cas, l'amende avoisinera les 150 euros selon le député LR Robin Reda, qui l'a annoncé au micro de RMC le 5 janvier 2018. Dans le second, elle pourra atteindre les 320 euros d’après une étude réalisée par Le Jour d’après en novembre 2017.



L'objectif de cette mise en souplesse est de désengorger les prisons françaises et bien-évidemment, faire des économies. En effet, quelque soit la peine, l'étude pense que ces nouvelles mesures "pourraient faire économiser entre 226 et 380 millions d'euros sur les 481 millions que coûte la répression des usagers" . Enfin, un gain de temps dans le travail des policiers serait à prévoir.