Une note pour chaque individu: la pression sociale à son apogée

En France, l’application Credo360 fût lancée en 2017. Le site existe depuis 2016, cette application permet aux utilisateurs de noter non plus les services comme Uber, les restaurants sur Tripadvisor… mais bien des êtres humains. La note concerne principalement la fiabilité, les compétences, etc… d’une personne.



Un concept qui nous rappelle étrangement un épisode de la série dystopique "Black Mirror" diffusé sur Netflix. Dans le premier épisode de la saison 3 le spectateur découvre un monde où les citoyens sont notés et notent leurs voisins, collègues et amis en permanence. Sur Credo la note varie de 0 à 360, ainsi vous pouvez améliorer votre "réputation" en fonction de vos données personnelles, en connectant votre profil à vos différents réseaux sociaux, en ajoutant des individus "de bonne réputation" à votre "cercle de confiance". Le but de Credo est de créer un classement des gens en tant qu’êtres humains. Leur score représentant ainsi leur qualité, leur fiabilité. On notera désormais les humains comme on note un trajet Uber, un restaurant, un hôtel et autres.

Cette ambition de noter des individus n’est pas tout à fait nouvelle, en effet en 2016, l’application Peeple fût créée, basée sur les mêmes critères mais aussi sur les relations amoureuses.



Le gouvernement chinois quant à lui a mis en place un système de notation des citoyens depuis mai 2018. Sachant que la Chine est adepte des systèmes de surveillance et possèdent de nombreuses caméras sur son territoire, le gouvernement les utilise aussi pour veiller à la bonne conduite de ses citoyens. En effet à l’aide de l’identification faciale, si un citoyen traverse au feu vert, à côté du passage piéton il verra sa note chuter. Le gouvernement se base également sur le casier judiciaire, voire les discours tenus sur les réseaux sociaux. Si ce type de système ou application inquiète, c’est principalement dû au fait que le quotidien des citoyens sera différent en fonction de leur note. En Chine, il a déjà fait ses preuves, ainsi un citoyen qui a une mauvaise note sociale ou moyenne se verra interdit de voyager, aller au restaurant, et autres discriminations.



Donc vous l'avez bien compris, souriez, vous êtes notés!