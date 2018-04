Une première route qui recharge les véhicules électriques

Le 11 avril 2018 une route électrifiée dotée d'un rail à conduction a été inaugurée à Stockholm. Selon ses promoteurs, elle serait la "première au monde" et permettrait de recharger la batterie du véhicule en mouvement. Le tronçon test est long de deux kilomètres et il est baptisé "eRoadArlanda".



L'énergie est transférée grâce à un bras amovible situé sous le véhicule qui s'abaisse et entre en contact avec le rail situé au milieu de la voie de circulation. En cas d'accident ou de dépassement, le contact entre le détecteur et le rail se lève automatiquement. Pour l'instant, seuls des camions "tout-électrique" des services postaux de PostNord seront équipés pour utiliser l'eRoadArlanda. La plupart des essais de ce genre utilisent la technologie de l'électricité par induction, de manière électromagnétique. L'électricité "aspirée" est ensuite utilisée pour propulser le véhicule ou pour être stockée dans des batteries.



Selon les chiffres officiels, les transports routiers représentent actuellement plus de 30% des émissions de CO2 en Suède. Le Français Alstom, avec l'Agence suédoise de l'énergie et Volvo Group, teste de son côté à Göteborg un autre système d'alimentation électrique par le sol, initialement développé pour les tramways.