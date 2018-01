Bœuf bourguignon, le plat des Français

Le bœuf bourguignon est un plat qui demande 3h de préparation, donc prenez votre temps, déguster ce plat traditionnel dans un moment de partage et de convivialité. Ce plat d’hiver qui ravigote quand il fait si froid dehors fera de la compétition à la fameuse raclette.



Ingrédients pour six personnes

1,4 kg de viande de trois types différents (paleron, basse côte et joue de bœuf)

5 gros oignons jaunes

6 carottes

3 gousses d’ail

bouquet garnis (thym, laurier)

lardon (ou peut remplacer par du lardon de volaille)

1 bouteille de vin rouge

beurre

farine



Commencez par découper la viande en dés, puis faite la revenir jusqu’à ce qu’elle soit dorée. Surveillez la cuisson en enlevant le jus au fur et à mesure. Rajouter du beurre (50g environ), sel et poivre au feeling.

Découpez les oignons en gros morceaux. Épluchez et couper les carottes en bâtonnet de cinq centimètres de longueur.

Une fois la viande est dorée, versez délicatement la bouteille en entier. Il est important de prendre un bon vin par exemple un Médoc ou un Bordeaux supérieur.

Rajoutez les oignons, les lardons.

Faire cuire les carottes à part, dans une casserole, attendre que l’eau boue avant de rajouter les bâtonnets de carottes. Mamie disait toujours que "le vin les faisaient durcir" .



Passons à la réalisation du roux!

Dans une casserole à feu doux, rajoutez du beurre, farine afin d’obtenir une crème semi-épaisse puis mettre en réserve.

Une fois les carottes cuites (au bout de 30 minutes en moyenne), les rajouter dans la cocotte, mettre trois gousses d’ails, saupoudrez le tout par le bouquet garnis.

Laisser mijoter 3h en surveillant régulièrement. À servir quand c’est encore chaud, c’est meilleur!

Vous pouvez conserver le surplus dans le congélateur dans des boites alimentaires pour vous régaler les jours à venir.