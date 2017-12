Jérémy Florès perdant face au capitaine Watson

C’est dans ce contexte que le surfeur Jérémy Florès, premier jeune Européen à gagner le Billabong Pipeline Master a publié sur Instagram un message de soutien à la famille d’Alexandre Naussac décédé suite à une attaque le 21 février 2017.

C’est sur ce post que Kelly Slater, 11 fois champion du monde de surf répond à Florès: "Honnêtement, je ne vais pas être populaire en disant ceci, mais il doit y avoir un abattage massif de requins à La Réunion et cela devrait arriver tous les jours, le gouvernement français doit trouver une solution le plus vite possible" . Entre défenseur de l’océan, incompréhensions des fans, familles effondrées, associations révoltées, ce commentaire a fait le buzz jusqu’au procès opposant Jérémy Florès à l’association Sea Sheperd.



C’est après les rebondissements qui ont suivi ce post que Paul Watson, le fondateur de l’association Sea Sheperd connu pour ces nombreuses interventions en mer contre le pêche des baleines, a publié un article avec pour titre "Kelly Slater n’est pas un ennemi des requins" . Jérémy porte plainte pour diffamation à la suite de cette publication le 27 février où le capitaine accuse "Florès et son groupe de pro-pêche d’enfermer les scientifiques et les écologistes" . Ainsi le surfeur réunionnais demande 35.000€ de dédommagement à l’association et 35.000€ à Watson lui-même qu’il reversera à des associations pour la protection des océans. Selon les porte-paroles des deux parties, il a été débouté le 2 décembre 2017 par le tribunal de Dax et doit verser 1.000€ à Sea Shepherd pour les frais judiciaires.



Les comptes rendus depuis cette date affirment que du point de vue des scientifiques, la pêche ne fait qu’aggraver la situation. Les Réunionnais aimeraient que cette tragédie cesse, même s’il faut faire appel à la régulation de l’espèce. Un jeu politico-médiatique est engagé.