Menus spécial Noël: Entrées

Proposé par ChefTube, voici une recette simple et goûteuse.



Ingrédients pour 6:

1 kg de potiron

2 oignons moyens

4 pommes de terre moyennes

2 carottes

30 g de beurre

1¼ litre d’eau

sel, poivre, sucre, muscade

100 ml de crème fraîche

2 cuillers à soupe de persil haché



Couper le potimarron, enlever les graines et le râper grossièrement (la peau du potimarron est comestible). Utiliser un robot car ce potiron est très dur. Éplucher les oignons, les pommes de terre et les carottes puis les couper en dés.

Faire revenir les dés d’oignon dans le beurre fondu. Puis ajouter le reste des légumes et faire revenir le tout. Ajouter l’eau et laisser cuire prendant environ 20 minutes. Mixer le tout et ajuster l’assaisonnement si nécessaire. Pour finir, mélanger la crème fraîche et décorer avec du persil.