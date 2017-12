Pour les fêtes... faites simple!

Au moment des fêtes, c'est souvent la course. Il faut songer aux cadeaux, à la décoration du sapin, aux menus... Tant de choses à prévoir pour ces agréables moments passés en famille!

Vient alors le moment des commandes et des multiples allers-retours au supermarché. Tout est prêt, et pourtant un petit quelque chose manque pour le dîner ou le déjeuner.

Lorsque l'on reçoit, on aime aussi ajouter sa petite touche personnelle au repas. Mais à moins de deux heures de la fête, il est difficile de se lancer dans un plat compliqué!



Voici donc quelques idées de desserts et de friandises, à réaliser en un temps record: fruits déguisés (pruneaux, figues ou dattes fourrés à la pâte d'amande); amandes ou noisettes à la pâte d'amande, nappées de chocolat; sablés de Noël au beurre (à découvrir en vidéo); verrines mascarpone et crème de marron; feuilletées à la pomme; allumettes glacées.