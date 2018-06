Va-t-on bientôt manger des insectes?

On nous le répète: avec 10 milliards d'humains à l'horizon 2050, une pénurie de protéines se profile. Il faudra donc trouver de nouvelles sources. Premiers candidats, les insectes. Plus de 1.900 espèces sont comestibles et, sur le papier, ils n'ont que des avantages: les grillons, par exemple, exigent six fois moins de nourriture que les bovins pour produire la même quantité de protéines tout en consommant moins d'eau. Et surtout, les insectes sont riches en protéines: à peu près autant dans 100 grammes de vers de farine que dans un steak du même poids.

Des productions françaises existent déjà.



Or la prudence reste de mise. Pour l'ANSES, même s'il n'y a à ce jour aucun cas connu de maladies transmises par les insectes, il pourrait y avoir des risques d'allergies. En France, la vente d'insectes pour la consommation humaine est juste tolérée.



Alors, des entreprises sont très audacieuses. C'est le cas depuis 2011 pour la société toulousaine Micronutris qui se fait la pionnière du genre. Elle commercialise des pâtes aux vers de farine et des grillons séchés pour l'apéro...