Vendredi 13: superstitions, croyances, histoires

"Angoisses et utopies restent la cible privilégiée des marchands du Temple de ce troisième millénaire. Ce qui prouve bien que les peurs et croyances sont enracinées dans les habitudes de notre quotidien. Aujourd'hui, pour exorciser ces craintes ancestrales, la religion du marketing a supplanté rituels païens et convictions dogmatiques. Ainsi, jeux de hasard, crèmes miracles contre le vieillissement, produits amincissants et gélules aphrodisiaques séduisent les esprits les plus cartésiens. Pourtant, il ne s'agit souvent que de la pâle copie des remèdes de l'Antiquité. Voire de la douteuse transposition des potions magiques qui firent le succès de la sorcellerie du Moyen-Âge! Quant à la présence des Nostradamus d'opérette que de nombreux chefs d’État ont toujours pris goût à consulter, elle rappelle le rôle éminent qu'occupait le sorcier dans les civilisations primitives. On peut bien sûr s'amuser de tout cela. Mais rien n'interdit d'essayer de comprendre. Sans préjugé. Car les doutes et les certitudes cachent en réalité de troublants secrets que ce dictionnaire nous dévoile. Leur puissance symbolique nous fait alors découvrir un monde insolite qui permet de décrypter nos propres tourments."

La phobie du vendredi treize s'appelle la "paraskevidékatriaphobie".On pourrait associer le chiffre 13 à "La Cène" où Judas Iscariote est la 13e personne présente au repas; et le vendredi au vendredi de la crucifixion de Jésus-Christ.L'association de la superstition liée au vendredi treize à l'arrestation de Jacques de Molay, grand-maitre des Templiers le vendredi 13 octobre 1307 est plus récente. Rappelons que selon le calendrier julien, c'était ce jour-là que Philippe le Bel a fait arrêter, torturer et brûler les membres de l'ordre du Temple.Chez les Grecs et les Romains le 13 a une connotation négative car comme il y a 12 dieux olympiens, 12 constellations, 12 signes du zodiaque, 12 heures du jour et de la nuit, le nombre 13 détruit l'harmonie des 12 et est donc synonyme de malheur. Le vendredi est associé aux événements malheureux: c'était le jour des exécutions des condamnés à mort.Selon la mythologie nordique, le dieu des guerriers, Odin, avait un jour réuni onze amis au Valhalla, mais a oublié Loki, le dieu de la guerre et du mal. Celui-ci a décidé de s'inviter pour se venger, en s'imposant comme treizième invité au dîner. Une bataille a eu lieu entre Balder, dieu de l'amour et de la lumière et Loki, qui a tué Balder avec une flèche empoisonnée. Cette légende est à l'origine du caractère maudit du chiffre 13 dans les pays nordiques.Parmi les nombreux évènements arrivés un vendredi 13, le catastrophe du Vol 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya. L'avion s'est écrasé dans les Andes le vendredi 13 octobre 1972 et seulement 16 des 45 occupants de l'appareil ont survécu, après être restés isolés pendant 72 jours.Notez qu'il y a au minimum un vendredi 13 dans l'année, souvent deux. Il y a trois vendredi 13 par an si, et seulement si le premier jour de l'année est un jeudi pour une année non bissextile et un dimanche pour une année bissextile.De manière générale, le 13 du mois tombe légèrement plus souvent un vendredi qu'un autre jour de la semaine. En fait, un cycle grégorien dure 400 ans, et 400 ans = 146.097 jours (146.000 jours et 97 jours en plus, qui correspondent aux 29 février). En 400 ans, on a un nombre de semaines entières: 146.097 / 7 = 20.871 semaines, d'où la fin d'un cycle grégorien. Cependant, en 400 ans, on a 4.800 mois, et 4.800 n'étant pas divisible par 7, certains jours de la semaine tomberont plus souvent le 13 que les autres; par un calcul (par exemple informatique), il s'avère que ce jour est le vendredi...Aujourd'hui, le chiffre mythique est dans l'esprit de pratiquement de tout le monde. Au Brésil, le vendredi 13 est fêté avec de la musique. A Rio, les Brésiliens arborent le chiffre 13 sur leur chemise et luttent contre le mauvais sort à l'aide d'herbe, d'ail et autres fumigènes, tandis que sur la plage, dans une ambiance festive de carnaval, une "miss vendredi 13" est élue.Extrait du livre "Vendredi 13: Le livre des symboles et des superstitions"