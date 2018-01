Affaire Lactalis: jusqu'où iront les victimes?

À l’origine du problème, des travaux réalisés sur le site de Craon durant le premier semestre 2017. C’est pendant cette période, selon les dirigeants du groupe, que des quantités très importantes de produits sont vraisemblablement touchées. À ce moment-là, Lactalis rappelle quelques milliers de tonnes de laits infantiles pour risque de contamination à la salmonelle. Il s’agit de l’une des principales causes d’intoxication alimentaire. La plupart des personnes infectées souffrent de crampes au ventre, de diarrhée et de fièvre. Ces symptômes apparaissent de 12 à 72 heures après l’ingestion de l’aliment contaminé.

C’est le 21 décembre 2017 que l’annonce du retrait de nombreux lots est officielle, bien qu’un premier retrait de 625 lots avait ait été effectué auparavant. Était-il déjà au courant? En attendant, 35 cas sont recensés dont 31 ont consommé du lait en provenance de chez Lactalis au cours du mois de décembre. Ce chiffre permet de qualifier la situation d’ "épidémique" .

Sans perdre de temps l’entreprise met aussitôt en place un numéro vert, alors que le Parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire pour "blessures involontaires", "mise en danger de la vie d’autrui" et "tromperie aggravée par le danger pour la santé humaine" . Les 16 nourrissons hospitalisés sont sortis d’affaires. Pourtant Lactalis n’est pas la seule entreprise à perdre sa crédibilité chez les consommateurs.