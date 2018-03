Un musée insolite

La France est un centre mondial de l'industrie du parfum depuis le XVIIe siècle, lorsque la cour du roi Louis XV à Versailles était connue comme "la cour parfumée". Au fil des siècles, les parfumeurs français ont développé des techniques pour la fabrication de parfums à base de fleurs, feuilles, mousses, herbes, épices et autres ingrédients, comme Fragonard. C’est à deux pas de l’Opéra Garnier que ce trouve le musée, dans un ancien théâtre devenu un espace de 300m2, qui a ouvert ses portes en 2015. Le lieu est réparti sur deux étages et il est doté d’une magnifique façade ancienne décorée de boiseries, peintes en doré. Un emplacement idéal et prestigieux qui accueille tous les univers de la maison.



La visite du musée commence au rez-de-chaussée, en retraçant l'histoire et les légendes de la création du parfum qui existent dans le monde entier. Ensuite, on observe quelles sont les différentes méthodes de distillation du parfum, anciennes ou récentes de la maison. On en apprend aussi plus sur l'association du fabriquant de cristal Lalique et la maison Fragonard qui, ensemble, ont créé de magnifiques flacons de parfum, signe de richesse dans une famille. En effet, le business du parfum, c'est entre 60% et 70% de marketing. L'une des pièces du musée qui est des plus intrigantes est l'orgue à parfum, ainsi appelé parce qu'il ressemble aux claviers d'un orgue de cathédrale avec ses lignes à plusieurs niveaux de bouteilles d'ingrédients, disposées pour que le parfumeur les utilisent facilement lorsqu'il effectue ses mélanges, tel un musicien qui compose une musique. Lorsque vous vous dirigez à l'étage, vous pouvez vous pulvériser (ou les petits bouts de papier) avec des échantillons de parfum qui sont disposés sur les tables où l'on vous explique comment se parfumer correctement et de quoi sont constitués les différents flacons, les herbes et senteur recherchées. Le parcours est didactique et ludique, la décoration belle, classique et contradictoire même avec une touche luxueuse de minimalisme.