Amitié pour l’avenir de la jeunesse

Plusieurs anciens élèves de Tsarahofana ont fait le déplacement à Tamatave pour marquer ce grand évènement. Entre autre, les joueurs de handball comme Mima, Namasy, Tony et Pouta. Et Sidonie, Victoire et Denisette pour les handballeuses. Dès qu’on parle de l’A.S.T.T, beaucoup de titres et palmarès sont gravés dans l’histoire sportive de Madagascar et dans le cœur des Tamataviens. Ils ont fait un match de gala lors du premier jour de la célébration afin de faire revivre au public le bon vieux temps. Les joueurs comme l’assistance ont eu l’impression que comme si c’était hier. Le mental et les techniques y sont encore, mais c’est le physique qui ne résiste pas dû à l’âge et au temps.



Diverses manifestations étaient au programme les samedi 21 et dimanche 22 juillet 2018 entre autres la marche de l’amitié à travers la ville de Toamasina, des stands d’exposition, des matches de handball et de basketball.



Olga Vestalys Ranarilalao était la directrice du Lycée privé Tsarahofana créé en 1987. L’ASTT est un club qui a vu le jour en 1988 grâce à une femme militante pour l’avenir de la jeunesse. Elle était professeur de physique et chimie pendant longtemps et devenue lapidaire à sa retraite.