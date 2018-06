Fin d'année scolaire au Cameroun

Sketchs, ballets, jeux divers, danses, interprétations, récitations et bien d’autres étaient de la partie. La cérémonie de fin d’année dans les écoles de maternelles à Douala au Cameroun s’est faite le 8 juin 2018 à l’école privée laïque de Kondi, le 9 juin à l’école bilingue de Sinaï et le 10 juin à "The Bambino". L’ambiance festive dans toutes ces écoles étaient similaires et les parents conviés à l’occasion n’avaient plus que leurs yeux comme régale et leurs mains pour acclamer de la plus forte des manières le spectacle agréable que livrait les bouts de choux de la maternelle. "Je n’ai jamais vu ma fille danser si bien, elle m’a vraiment surpris et je suis profondément touchée, dommage que l’année suivante elle ira au primaire" , nous explique un parent lors du passage de la danse rythmée par la musique de Coco Argentée, artiste musicienne camerounaise.



La maternelle serait-elle alors le moment le plus beau du passage scolaire d’un enfant? Les petits ont prouvé de par leur efficacité et déterminisme sur scène leur talent de comédiens, de chanteurs ou encore de danseurs, à tous. D’où l’importance et le rôle sacré que joue l’école maternelle dans la première éducation de l’enfant. Passant dont par le mot de bienvenue des parents et des enfants, l’exécution de l’hymne national du Cameroun, ensuite la présentation des sketchs, des chants, des récitations… par les enfants de la petite et grande session de la maternelle. Enfin, la journée s’est achevée de la plus belle des façons avec le partage des cadeaux aux enfants et l’ouverture d’un buffet aux parents d’élèves. Un rendez-vous dans ces différentes écoles est prévu pour l’année prochaine. Bonnes vacances!