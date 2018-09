Rentrée scolaire 2018-2019 au Cameroun

Ce lundi 3 septembre 2018 de bonne heure à l’ouest du Cameroun, précisément dans la ville de Dschang, sacs à dos et uniformes font la particularité des enfants qui se pressent afin de rejoindre leurs différents établissements: la rentrée scolaire 2018-2019 est vraiment effective.



Huit heures, au lycée classique de Dschang, silence de mort. Les classes sont bondées d’élèves qui ont débuté avec leur premier cours. En classe de 1erD 5, calme absolu, madame Wadjou Josiane en plein premier cours de physique avec le premier chapitre intitulé "Le travail d’une force". L’ambiance est plutôt sereine : "Depuis le 29 août, nous sommes ici pour préparer l’établissement pour cette rentrée effective. Comme vous le constatez, les salles sont pleines et les cours ont démarré dès la première heure" , explique Mezazem Mélanie, principale du lycée classique de Dschang. Une vue panoramique fait constat de la propreté du lycée et du renouvellement des matériaux pour ce nouveau départ scolaire. Esprit sain dans un corps sain? "Vous voyez comment l’établissement a été apprêté: la propreté a été faite, les tableaux ont été repeint et les bancs sont refaits pour accueillir les élèves cette année" , conclut la principale. Évidemment, il n’y a pas de règles sans exceptions, certains élèves n’ont pas encore renoué avec l’école car ayant toujours le spectre des vacances enfouie dans leur esprit.



Tout compte fait, le Lycée Classique de Dschang a déjà commencé à jouer ses cartes. Attention donc aux retardataires car la réussite commence à se ficeler le premier jour de la rentrée!