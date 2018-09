Facebook, un danger social pour les Guinéens?

Être civilisé aujourd’hui en Guinée, c’est avoir un compte Facebook qui est le réseau social le plus utilisé. Comment est-il vu par les citoyens? Le constat est désastreux chez les ados mais utilitaire chez les adultes et les personnes âgées.



Les adolescents à partir de 10 ans sont les plus présents sur ce réseau social dont ils disposent plus d’un millier d’amis, contrairement aux plus de 35 ans dont les amis varient généralement entre 200 et 700. La nouvelle génération se consacre tellement aux réseaux sociaux qu’elle oublie ce qu’elle doit faire. "Facebook est un site de distraction pour les fainéants" , au regard du quinquagénaire Bangaly Sylla, qui accuse cette plateforme d’être à la base de la dépravation des mœurs et de la perdition des enfants. Étant exposés aux images tragiques, impudiques et pornographiques. S’il doit avoir un temps pour tout: un temps pour le travail, un autre pour le loisir, les enfants mélangent tout. Mamadou Dian, étudiant en licence 3 génie civil, est connecté 24h/24 (même en classe), grâce à l’application "DroidVPN". Les principales activités des ados sur cette plateforme, sur laquelle ils viennent "gaspiller le temps" , se résument en partage de photos, recherche et prise de contact avec des amis, une interaction vive avec certains pour aboutir au rencard. En se mettant à folâtrer par ce site au détriment des recherches et révisions, les résultats aux examens sont catastrophiques d’année en année, rappelle Bangaly Sylla.



Il est reconnu tout de même que "Facebook n’est pas mauvais en soi, mais tout dépend de l’usage qu’on en fait" . Car la plateforme permet de s’exprimer, de s’informer, de retrouver de vieux amis et de communiquer via son application Messenger avec des personnes se trouvant à l’autre bout du monde.