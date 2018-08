La défectuosité du système éducatif

"L’orientation pédagogique étatique est défaillante. L’État n’investit pas dans l’éducation et il ne provoque pas l’émulation. La procédure de recrutement (formation professionnelle, étape extra-muros) est violée" , accusent-on souvent. La non réglementation des écoles privées (non subventionnées) par l’État entraîne une abondance de celles-ci, plus considérées comme lucratives que comme institutions pédagogiques.

Le manque de travail décourage certains élèves. Tidiane Baldé, élève, exprime sa langueur: "Ma tante et mon frère ont fini leurs études respectivement en 2009 et 2011 et ne travaillent toujours pas" .



Autre problème majeur: l’État paie mal et les fonctionnaires y répondent en conséquence. Leur slogan: "comme l’État fait semblant de payer, nous aussi on fait semblant de travailler" .